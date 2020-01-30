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Общество

Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур

Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур. Такая информация была озвучена на всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

По данным статистики, в рейтинге прироста урожайности зерновых и зернобобовых культур в России в прошлом году к уровню 2018 года Псковская область занимает первое место с приростом более 19 центнеров с гектара.

Кроме того, Псковская область была положительно отмечена и в реализации программы плодородия почв и вошла в число шести регионов страны по выполнению целевых индикаторов.

На совещании также обсуждались вопросы выработки мер по подготовке и организационному проведению в 2020 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ, были определены задачи по реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

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