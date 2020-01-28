На исправительные работы отправился ударивший мужчину бутылкой водки житель Стругокрасненского района

12:09, 31 января 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе осудили местного жителя за причинение легкого вреда здоровью мужчине (пункт «в» части 2 статьи 115 УК), сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Установлено, что 17 ноября 2019 года около 20:00 в доме на Ленинградском шоссе, 21 в деревне Маяково Стругокрасненского района обвиняемый в нетрезвом виде из-за личной неприязни ударил мужчину по голове бутылкой водки. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.