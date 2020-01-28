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До 10 лет тюрьмы грозит порезавшему односельчанина жителю Псковского района

25-летний житель Псковского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью односельчанину (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что в середине ноября 2019 года в квартире в доме на улице Фабричной в селе Середка Псковского района между двумя местными жителями произошёл конфликт. 25-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил односельчанина ножом в грудь и бедро. Своими действиями он причинил мужчине тяжкий и опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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