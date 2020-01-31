170 псковичей находятся в состоянии банкротства

13:34, 31 января 2020, ПАИ

В Псковской области в состоянии банкротства находятся 170 физических лиц. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодня налоговые органы Псковской области ведут порядка 170 таких процедур. Одни заканчиваются, другие продолжаются или только начинаются. Длительность процедуры банкротства может быть разная. Можно уложится и в полгода, но если возникают какие-то «подводные камни», то процедура может затянуться», - сказал Алексей Павлов и добавил, что у большинства таких псковичей задолженность не налоговая, а перед банками и иными организациями.

По его словам, в списке псковичей, находящихся в состоянии банкротства, есть и известные личности. Однако руководитель регионального УФНС не стал называть их имена. «Эта информация не является тайной и её можно узнать через сайт arbitr.ru. Там есть фильтры для поиска, с помощью которых можно найти всех, кто проходит процедуры банкротства», - отметил Алексей Павлов.