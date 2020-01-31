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Общество

Эксперт: В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

В 2020 году в Псковской области ещё не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Третья декада февраля - традиционное время подъема респираторных инфекций. Пока грипп не дошел, и ни одного случая гриппа в регионе не зарегистрировано», - отметил Александр Нестерук.

По его словам, уровни заболеваний ОРВИ не превышают эпидемиологического порога в целом, эпидпорог превышен только у детей. Так, с 20 по 26 января в Псковской области заболели ОРВИ 3 тысячи 729 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 22,9%. В Пскове такой диагноз поставили 1 тысяче 938 обратившимся, это ниже недельного эпидпорога на 10,4%.

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