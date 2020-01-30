В МИД Польши намерены требовать от России военные репарации

16:54, 31 января 2020, ПАИ

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал о праве Польши на денежные выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.

Политик заявил, что эту тему нельзя замалчивать, так как она не имеет срока давности. В то же время он отметил, что все попытки прийти к соглашению с Россией по данному вопроск связаны с рядом трудностей.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплачивать Варшаве денежную компенсацию за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны.

В России неоднократно заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию подчеркнул, что Россия должна обеспечить сохранность правды о Великой Отечественной войне и пресекать любые фальсификации ее истории.