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Общество

Псковские автобусы дезинфицируют в случае эпидемии

В случае вирусных эпидемий автобусы в Псковской области будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о лечении вирусных инфекций, Александр Нестерук рассказал, что сам не принимает антивирусные препараты, поскольку они «специфические». «Личная гигиена всегда спасала и будет спасать человечество», — дополнила коллегу главный врач Центра СПИД Ирина Сивачева.

Она также добавила, что важную роль в скорейшем выздоровлении играют обильное питье, постельный режим и проветривание помещения.

«Нам болеть нельзя — нам надо лечить других», — отметила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат гордумы Галина Неваленная. — Признак дурного тона, когда врач болеет банальным ОРЗ. Если я заболею ОРЗ — для меня это поражение. Если чувствую легкие признаки ОРЗ, стараюсь выспаться и меньше работы брать на дом».

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