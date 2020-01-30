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Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Из Евросоюза официально вышло Соединенное Королевство. Европейский союз 31 января в 23:00 по лондонскому времени официально отпустил Великобританию, передает РИА Новости.

Примечательно, что членом Евросоюза Соединенное Королевство было на протяжении 47 лет. При этом Великобритании удалось сохранить свою валюту и не войти в Шенген. Сам процесс выхода из ЕС берет начало с референдума 2016 года по поводу членства Великобритании в Евросоюзе. За Brexit (англ. Britain – Британия и англ. Exit – выход) проголосовали 51,89 процента британцев, против были— 48,11. Brexit обернулся двумя внеочередными выборам, а также сменой 2 премьеров и финансовыми потерями. Решающим моментом стали всеобщие выборы, на которых одержала победу правящая Консервативная партия. После этого соглашения с ЕС об условиях выхода прошло все этапы одобрения и вступило в силу.

Переходный период растянется до конца текущего года. За этот период никаких изменений не предвидится. Все это время Великобритания и ЕС будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Борис Джонсон ранее заявлял о желании достичь соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении сотрудничества в некоторых сферах. В частности, в сфере безопасности и в разведке. Одновременно с этим Лондон будет вести торговые переговоры со странами, которые не входят в Евросоюз. Речь идет в том числе и о США.

Евросоюз в свою очередь выразил сожаление о решении Великобритании покинуть объединение.

«Сегодня Великобритания покидает Европейский союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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