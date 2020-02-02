Завершилось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района
Начался подсчет голосов предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на выборах главы Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации, все счетные участки закрылись в 20:00.
Отмечается, что голосование носит рейтинговый характер, поэтому избиратели могли поддержать любое количество кандидатов в списке.
На право выдвижения от «Единой России» в главы Печорского района претендуют директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.
Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля.