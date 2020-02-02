Завершилось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района

20:11, 02 февраля 2020, ПАИ

Начался подсчет голосов предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на выборах главы Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации, все счетные участки закрылись в 20:00.

Отмечается, что голосование носит рейтинговый характер, поэтому избиратели могли поддержать любое количество кандидатов в списке.

На право выдвижения от «Единой России» в главы Печорского района претендуют директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля.