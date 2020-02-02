Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020

09:39, 03 февраля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

Топ-5 событий

Январь 2020 года никак не назовешь коротким, из-за каникул, месяцем. Никакого времени на раскачку и плавного вхождения в рабочий процесс не оказалось. Повестку года как на федеральному уровне, так и на региональном задали два ключевых события: послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и смена правительства РФ. Январь стал временем запуска целого ряда значимых процессов в жизни страны, которые мы еще ни раз увидим в отражении региональных событий.



1 место

Рабочий визит председателя Госдумы Вячеслава Володина

Эксперты практически единодушно назвали приезд в Псковскую область спикера Госдумы и одного из самых влиятельных федеральных политиков Вячеслава Володина главным событием месяца.

Володин провел встречу «с активом Псковской области» - так официальные пресс-релизы определили руководителей органов исполнительной власти, глав районов, депутатов областного Собрания. Общение оказалось несколько не форматным: псковские политики быстро оказались расположены к себе умным, проницательным и ироничным Вячеславом Володиным, который с ходу расставлял точки рад i по вопросам текущей общественно-политической повестки.

Губернатор Михаил Ведерников максимально использовал визит председателя Госдумы, заручившись его поддержкой по целому ряду важных вопросов, например, помощью в выделении региону в приоритетном порядке средств на жилье детям-сиротам.

Местные телеграмы поймали хайп, обсуждая на сколько же все-таки дней приехал Володин и где еще он побывал помимо мероприятий официальной программы.



2 место

Бурное развитие псковских Телеграм-каналов, первый в истории прецедент отставки через «Телеграм» - главы Чуваши

Все наши эксперты являются читателями псковских телеграм-каналов, а некоторые из них даже ведут их. Они отмечают, что «похороны» телеграм-каналов, объявленные осенью прошлого года, оказались явно преждевременными: все псковские «телеги» показывают бурный рост.

На этом фоне симптоматично событие, которое не имеет отношения к региону, но показывает влияние Телеграма на принятие политических решений. После попадания в Телеграм ролика, в котором сотрудник МЧС унизительно прыгает за ключами в руках главы Чувашии, последний был отправлен Владимиром Путиным в отставку «в связи с утратой доверия».

Можно сколько угодно говорить, что вопросов к чувашскому руководителю накопилось за 10 лет его работы немало, но спусковым крючком для отставки стала публикация именно в Телеграм-канале.

3 место

Заявление о начале с 1 марта железнодорожного сообщения Псков - Пыталово, Псков - Великие Луки

Впервые о возобновлении сообщения заявил в декабре губернатор Михаил Ведерников. В январе профильное ведомство администрации области конкретизировало, назвав уже примерную дату.

Отметим, что любые позитивные подвижки, связанные с транспортной доступностью как внутри региона, так и его связями во вне воспринимаются экспертным сообществом исключительно позитивно. Так, в ноябре 2019 года на первом месте рейтинга оказался запуск ночной пары «Ласточек».

4 место

10-ая церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание»

В Псковской области не так много общественных событий, выходящих за рамки политического процесса (избирательные кампании, например), куда в равной степени глубоко вовлечены простые жители, общественные организации, средства массовой информации. Одно из них — премия «Народное признание».

Импонирует отсутствие «явной политической ангажированности», «вывод в региональное публичное поле простых людей и организаций из районов», «большое число номинаций, ориентированных на жителей области», отметили наши эксперты, комментируя свои оценки.

5 место

Начало уборки дорог областного центра от грязи

Бесснежная зима привела к тому, что вся грязь на улицах и дорогах Пскова оказалась, как говорится, налицо. Грязные улицы, грязные машины — картинка неприглядная. «Убитые дороги» грязь на улицах и просто стали взвешивать — так много ее стало.

Однако администрация Пскова отреагировала довольно скоро. Два подрядчика по уборке улиц города начали чистить от смёта центральные магистрали, по уверениям начальника УГХ Николая Баринова, еще до того, как СМИ подняли шум.

Чище пока не становится, но процесс пошел.

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