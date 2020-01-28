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Ноутбук и смартфон украла девушка у знакомого в Дно

26-летняя девушка похитила ноутбук и смартфон у знакомого в Дно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Техника лежала в квартире дома на улице Строителей. Отмечается, что девушку уже судили за кражу.

А в Пустошке на улице Коммунистической 23-летний мужчина разбил стекло в доме, пролез внутрь и украл микроволновку с газовым баллоном. 65-летняя потерпевшая вызвала полицию, после чего подозреваемый был пойман.

Еще одна квартирная кража произошла в деревне Выбор Новоржевского района 1 февраля. 50-летняя местная жительница украла из квартиры дома на улице Советской 6 тысяч 500 рублей, которые принадлежали 47-летней потерпевшей. Подозреваемую поймали и изъяли у нее часть денежных средств.

По фактам краж следователи возбудили уголовные дела. Похищенное имущество изъято и будет возвращено потерпевшим, добавили в ведомстве.

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