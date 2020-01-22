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Общество

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в Пскове не будут сужать

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в городе Пскове в процессе реконструкции не будут сужать, кроме того, он будет благоустроен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Впервые данный вопрос подняла жительница данного дома. Она обратилась на сайт губернатора, заявляя, что сужение тротуара может навредить жильцам.

В Управлении строительства и капитального ремонта администрации города рассказали, что по плану реконструкции, дорога в этом месте останется в действующих границах. Максимально допустимое расширение - 10-20 сантиметров на муниципальном участке улицы, а на территории, прилегающей к дому №8, подрядная организация работ проводить не будет.

Реконструкция улицы Поземского в Пскове проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт продолжится в течение двух лет. На него будет затрачено 353 млн рублей, 268 млн рублей из которых - в 2019 году и 85 млн рублей - в 2020 году.

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