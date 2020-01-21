Псковичи выступили против сужения тротуара на улице Леона Поземского

15:04, 21 января 2020, ПАИ

Жители дома №8 по улице Леона Поземского выступают против расширения проезжей части в рамках реконструкции улицы за счёт сужения прилегающего к дому тротуара. Об этом псковичка Кристина Соловьева написала на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Местная жительница сообщила, что о планах расширить проезжую часть за счёт сужения прилегающего к дому тротуара жильцы узнали недавно. Она подчеркнула, что при разработке данного проекта никто не учёл мнение жителей дома №8.

По её мнению, в случае расширения проезжей части за счёт сужения прилегающего к дому тротуара на данном участке улицы вырастет транспортная нагрузка, а дом станет ещё ближе к дороге. «Даже при нынешнем трафике мы страдаем от пыли. Если взглянуть на фасад дома, то можно увидеть, насколько он загрязнен из-за соседства с проезжей частью. После реконструкции, окна вообще невозможно будет открывать», - пожаловалась псковичка.

Также женщина написала, что статус аварийного с дома №8 сняли недавно, после капремонта. По её мнению, дополнительная вибрация может привести к тому, что дом снова станет аварийным. «Почему, сохраняя объект культурного наследия [Церковь Козьмы и Дамиана с Примостья - ПАИ], никто не подумал о том, что это делается за счет причинения ущерба жилому дому и людям, проживающих в нем?» - возмутилась местная жительница и добавила, что жильцы дома просят власти «пересмотреть проект в пользу людей, а не памятников».

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В настоящий момент в связи с реконструкцией часть улицы Леона Поземского закрыта для движения транспорта до 29 апреля. Реконструкция улицы Леона Поземского в этой части города входят в комплекс мероприятий по созданию туристического кластера «Псковский». Сумма контракта на два года составляет около 350 млн рублей консолидированного бюджета.