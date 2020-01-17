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Пробка образовалась в Пскове из-за закрытия улицы Леона Поземского

В Пскове 18 января образовалась пробка в связи с закрытием на реконструкцию части улицы Леона Поземского. Как Псковскому агентству информации сообщили очевидцы, затруднён выезд на Троицкий мост со стороны площади Ленина.

Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

Улица Леона Поземского будет закрыта до 29 апреля. Для транспорта перекрыт участок у стен храма Козьмы и Дамиана с Примостья. Транспорт при съезде с Троицкого моста огибает храм и далее выезжает на улицу Леона Поземского или улицу Труда.

Работы по реконструкции в этой части Пскова входят в комплекс мероприятий по созданию туркластера «Псковский». Сумма контракта на два года составляет около 350 млн рублей консолидированного бюджета. 

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