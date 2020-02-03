Женщина пострадала в ДТП на улице Вокзальной в Пскове

09:16, 04 февраля 2020, ПАИ

В Пскове у дома №46 на улице Вокзальной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 39-летняя женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 3 февраля около 10:30. 58-летний водитель за рулем Lada Kalina на перекрестке равнозначных дорог столкнулся Toyota Vista, которой управляла 30-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка Toyota Vista. Она получила ушибы грудной клетки, госпитализация не потребовалась.