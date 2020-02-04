0
10:14
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
09:36
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
09:21
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
19:46
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
18:38
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
18:11
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
17:37
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
Еще новости
Общество

Рекомендации по профилактике заболевания раком дали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике заболевания раком. Около трети случаев онкологии возникает из-за нездорового образа жизни, сообщается на сайте ведомства.

Риск развития онкологии есть у каждого человека, но снизить вероятность возникновения помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни. В частности, следует употреблять больше овощей и фруктов, соблюдать режим сна и бодрствования, исключить вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя. По мнению экспертов, употребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития рака. На развитие онкологии также влияет употребление продуктов глубокой переработки – колбасы, наггетсов, пиццы и т.д. Рыбий жир может снизить риск возникновения новообразований.

В особенности внимательным следует быть людям, родственники которых имели онкологические заболевания. Прививки от онкогенных вирусов также позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
04 февраля 2020
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
04 февраля 2020
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
04 февраля 2020
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
03 февраля 2020
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
03 февраля 2020
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
03 февраля 2020
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
03 февраля 2020
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
03 февраля 2020
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей

Идет загрузка...