Рекомендации по профилактике заболевания раком дали в Роспотребнадзоре

09:59, 04 февраля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике заболевания раком. Около трети случаев онкологии возникает из-за нездорового образа жизни, сообщается на сайте ведомства.

Риск развития онкологии есть у каждого человека, но снизить вероятность возникновения помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни. В частности, следует употреблять больше овощей и фруктов, соблюдать режим сна и бодрствования, исключить вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя. По мнению экспертов, употребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития рака. На развитие онкологии также влияет употребление продуктов глубокой переработки – колбасы, наггетсов, пиццы и т.д. Рыбий жир может снизить риск возникновения новообразований.

В особенности внимательным следует быть людям, родственники которых имели онкологические заболевания. Прививки от онкогенных вирусов также позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.