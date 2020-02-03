Мотоциклист пострадал в ДТП на автодороге Подборовье-Лопотово
В Псковском районе на автодороге Подборовье-Лопотово в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Авария произошла в ночь на 4 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
25-летний водитель мотоцикла «RACER» не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части дороги. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель транспортного средства отказался. По данному факту проводится проверка.