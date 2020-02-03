26 серебряных украшений украли у жительницы Гдовского района

10:53, 04 февраля 2020, ПАИ

В Гдовском районе 28-летний безработный, ранее судимый гдович украл у 38-летней местной жительницы украшения из серебра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Великуша Гдовского района мужчина помогал по хозяйству местной жительнице. В тот момент, когда гдовичка уехала в Санкт-Петербург, мужчина украл из её дома 23 кольца и 3 подвески из серебра. После этого злоумышленник поехал в Псков, где продал добытое.

Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже, а также изъяли похищенные серебряные изделия. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Выяснилось также, что ранее мужчина украл деньги и спиртное из магазина в Гдовском районе.