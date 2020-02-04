Владимир Путин пообещал отсадить Фурсенко «на заднюю парту» за разговоры не по делу

17:27, 04 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин в шутку пообещал своему помощнику Андрею Фурсенко пересадить его «на заднюю парту» за разговоры во время встречи главы государства с представителями общественности в Череповце 4 февраля, пишет ТАСС.

«Андрей Александрович, я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать. Послушайте, что коллега говорит», - призвал к порядку Владимир Путин.

На этой же встрече глава государства пообещал подумать над предложением о создании профессионального праздника для преподавателей высшей школы.

Президент подчеркнул, что занятия наукой и творчеством позволяют продлить жизнь человека и улучшить ее качество. «Насколько я себе представляю, чем больше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни его улучшается. Молодость продолжается из-за этого. Ведь продолжительность жизни среди преподавателей высшей школы в целом выше, чем у <…> людей, занимающихся другими видами деятельности. И это неслучайно, это связано с работой мозга», - отметил Владимир Путин.