Только оцинкованные ограждения вдоль дорог теперь будут устанавливать в Пскове

18:37, 04 февраля 2020, ПАИ

В Пскове продолжится установка ограждений вдоль городских дорог, но теперь их будут монтировать только оцинкованными. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер пояснил, что оцинкованные ограждения начали устанавливать в Пскове с 2019 года. По его словам, они удобны в эксплуатации, а для содержания ограждений в чистоте их достаточно просто помыть. К тому же срок службы оцинкованных ограждений не менее 20 лет, заметил Александр Братчиков.

Прозвучал и ответ на критику повсеместного появления ограждений вдоль дорог. Избежать этого процесса не получится, ограждения и дальше будут устанавливаться, так как они формируют поток до пешеходного перехода и обеспечивают безопасность граждан, заявил глава администрации.