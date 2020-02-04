0
18:44
Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
18:23
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
17:05
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
17:01
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
16:20
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
15:30
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
15:04
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
Еще новости
Общество

Только оцинкованные ограждения вдоль дорог теперь будут устанавливать в Пскове

В Пскове продолжится установка ограждений вдоль городских дорог, но теперь их будут монтировать только оцинкованными. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер пояснил, что оцинкованные ограждения начали устанавливать в Пскове с 2019 года. По его словам, они удобны в эксплуатации, а для содержания ограждений в чистоте их достаточно просто помыть. К тому же срок службы оцинкованных ограждений не менее 20 лет, заметил Александр Братчиков.

Прозвучал и ответ на критику повсеместного появления ограждений вдоль дорог. Избежать этого процесса не получится, ограждения и дальше будут устанавливаться, так как они формируют поток до пешеходного перехода и обеспечивают безопасность граждан, заявил глава администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
04 февраля 2020
Опрос ПАИ: Становились ли жители Пскова жертвами мошенников (ВИДЕО)
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
04 февраля 2020
Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
04 февраля 2020
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
04 февраля 2020
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
04 февраля 2020
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
04 февраля 2020
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах» 1
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
04 февраля 2020
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
04 февраля 2020
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных

Идет загрузка...