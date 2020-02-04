Гребной узел - 2

20:08, 04 февраля 2020, ПАИ

Первая публикация под заголовком «Гребной узел» появилась почти год назад 5 апреля в «Псковской Правде». С тех пор псковский гребной узел никто разрубить не смог, но его действительно начали развязывать.

Нам придется кратко, для тех кто не читал и не будет прошлую статью, вернуться в предысторию происходящего.

Итак, гребля - душа псковского спорта - 7 медалей Олимпийского достоинства у академистов. Велико наследие ЗТСССР Валерия Прокопенко. Живы ангелы псковской гребли - легендарная четверка Нины Черемисиной. Две гребные базы на Великой опять же реке, доставшиеся в наследство от великих прежде обществ «Спартак» и «Динамо» нынешним. Большие победы несмотря на все трудности день за днем - под руководством ЗТР Сергея Матвеева и сегодня: Яганов, Бабаджанов, Сорин, теперь и Матвеев младший. Растут в СШОР «Ника» у Михаила Самарина и Сергея Николаева призеры всероссийских первенств - 23 только за прошлый год.

Так в чем же суть гребного узла?

Состояние гребного хозяйства, присутствующего на псковской земле краховое. База «Динамо» обветшала - и приводить ее в порядок собственник не торопится. База «Ника» (экс-"Спартак») примерно в том же состоянии и собственник также не торопится с ремонтом. Ремонтировать бюджетными возможностями области и города их нельзя - подсудное дело. К чести «Динамо» надо признать, что за аренду они не взимают денег. Тогда как проживание у псковских профсоюзов (которым принадлежит комплекс «Ники») обходится в 2,5 млн руб в год. Хорошо устроились - и речь не об арендаторах. Несколько раз профсоюзы пытались увеличить цену и пустить по миру всю школу и ее воспитанников. При этом, попытка привести базу в порядок в прошлом десятилетии чуть не завершилась для директора «Ники» Константина Чижова серьезными последствиями. Ко всему добавим и то, что в регионе уже три года находится новый эллинг (гараж для хранения лодок), выданный Студенческой гребной лигой для ПсковГУ и развития студенческой гребли - которому все эти три года не могут найти место.

Замкнутый круг. Гребной узел. И даже немного беспредел. Кроме того, за последний год попытка развить греблю в Великих Луках на базе спортивного вуза также закончилась крахом. Тренера не нашли - занятия вел тренер по легкой атлетике, тренировки проходили в коридоре, команда не набралась и результат не показала. Лига исключила вуз из числа участников. Последний не псковский очаг гребли - Дедовичи - живут исключительно на энтузиазме и благодаря летним сборам на базе питерских спортсменов.

Однако все-таки мы начали с хорошего. Гребной узел стали разматывать. За последний год случилось три ключевых события для псковской гребли.

Первое. Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина узнала о проблеме студенческой гребли. Это уже третий ректор, кто об этом знает. Но кажется, первый ректор из трех, у кого есть полный карт-бланш доверия и от министерства и от региона. Вопрос по установке эллинга и занятиям прорабатывается. Тут следует учесть, что Студенческую гребную лигу возглавляет еще недавно министр юстиции Александр Коновалов, назначенный теперь представителем президента в Конституционном суде. Коновалов юношей занимался греблей в Пскове. А новый министр спорта Олег Матыцин - вообще председатель всемирной студенческой спортивной организации FISU. Ставка на студенческую греблю в новых реалиях высока. И от ПсковГУ ждут решительных действий.

Второе. Состоялась встреча тренера Владимира Рогожина (он выступал от лица «Ники») с губернатором Псковской области. Рогожин попросил Михаила Ведерникова выделить новые лодки, экипировку и вообще отнестись к гребле со всей серьезностью. Сразу же в городском бюджете были изысканы средства на 18 новых лодок для «Ники», приобретена экипировка. Но самое главное губернатор заявил о том, что в план реконструкции «Электрона» будет включено создание новой гребной базы.

Это решение воодушевило гребное сообщество, но вместе с тем немного запутало - от какой-то базы придется отказаться взамен новой? Правильно ли выберут у «электроновского» изгиба Великой место - пологий берег в этом месте раз в 10 лет стабильно затопляется? Или это будет третьей базой? Или вообще четвертой, с учетом «нераспакованной» студенческой?

Третье. И вот в январе Михаил Ведерников - давно такого не было среди псковских губернаторов, как и такой гребной зимы (тренировки ряда спортсменов проходят на воде по сей день) - лично в рамках церемонии передачи тех самых лодок посетил «Нику». И во время визита были затронуты несколько важнейших моментов. Главный из них: база «Ника» сохранится как гребная база. Губернатор берет на себя тем самым серьезную ответственность в отношениях с профсоюзами. Более того, эти самые профсоюзы (как собственника) губернатор пристыдил в своем инстаграме. И попросил Чижова в самых ужасных помещениях «Ники» провести ремонт собственными силами, а взамен он поможет новыми тренажерами. При этом взятые обязательства по обеспечению новыми лодками также будут выполнены.

Все три пункта внушают серьезный оптимизм для гребного спорта. Однако псковский гребной узел все еще прочно завязан. Главными вопросами сейчас остаются:

- Что именно будет с «Никой» с учетом недобрососедской позиции профсоюзов?

- Что будет с «Динамо» с учетом трудностей диалога с федеральным руководством общества?

- Что будет за база на «Электроне»?

- Развернется ли база для студентов ПсковГУ или ее придется вернуть в Студлигу как произошло в Луках?

- Кто сегодня главный лоббист псковской гребли и формирует общий вектор ее запросов к власти с учетом того, что председатели академической федерации Константин Чижов и председатель байдарочной федерации Александр Наместников по сути штатные сотрудники одной из баз, работники городской СШОР «Ника»? А есть ещё интересы спортсменов высшего спортивного мастерства, парагребцов, Дедовичей, Великих Лук и студентов.

По нашей информации, заслуженные гребцы Псковщины собираются провести неформальное гребное собрание, куда будут приглашены все стороны для формирования общей позиции по ряду вопросов. Узел нужно распутать, а лучше разрубить всем миром.

Не забывайте, что гребля - душа псковского спорта, ее гордость и слава. В списке претендентов на поезду в Токио всего 7 псковичей. Но самые большие шансы передать псковский привет всему миру из страны восходящего спорта - у псковских гребцов.