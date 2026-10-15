Суд заключил под стражу великолучанку, не выехавшую самостоятельно в колонию-поселение
Великолукский городской суд рассмотрел очередное представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении местной жительницы, уклонившейся от самостоятельного следования к месту отбывания наказания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что в мае 2024 года ранее судимой женщине было назначено наказание за кражу (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) в виде лишения свободы, которое осуждённая отбывала до ноября 2025 года в колонии-поселении. Далее в связи с положительными характеристиками часть неотбытого наказания по решению суда была заменена на ограничение свободы.
В период установленных ограничений великолучанка неоднократно нарушала правила, в связи с чем в апреле 2026 года ей вновь заменили неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда женщина должна была проследовать самостоятельно за счёт государства.
Однако, вместо того чтобы прибыть в колонию, осуждённая скрылась, и её объявили в розыск. 14 октября местонахождение нарушительницы установлено, её на территории Великих Лук задержали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
По результатам рассмотрения представленных материалов суд принял решение о заключении женщины под стражу для её дальнейшего этапирования под конвоем в колонию-поселение.
Ранее сообщалось, что псковича обвиняют в убийстве знакомого, пришедшего к нему в гости.
Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове
Екатерина Мальцева: «Россия – страна возможностей» даёт шанс каждому, кто хочет развиваться
Два проекта из Псковской области вышли в финал нацпрограммы «Креативный код. Россия»