Суд заключил под стражу великолучанку, не выехавшую самостоятельно в колонию-поселение

19:03, 15 октября 2026, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел очередное представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении местной жительницы, уклонившейся от самостоятельного следования к месту отбывания наказания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2024 года ранее судимой женщине было назначено наказание за кражу (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) в виде лишения свободы, которое осуждённая отбывала до ноября 2025 года в колонии-поселении. Далее в связи с положительными характеристиками часть неотбытого наказания по решению суда была заменена на ограничение свободы.

В период установленных ограничений великолучанка неоднократно нарушала правила, в связи с чем в апреле 2026 года ей вновь заменили неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда женщина должна была проследовать самостоятельно за счёт государства.

Однако, вместо того чтобы прибыть в колонию, осуждённая скрылась, и её объявили в розыск. 14 октября местонахождение нарушительницы установлено, её на территории Великих Лук задержали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

По результатам рассмотрения представленных материалов суд принял решение о заключении женщины под стражу для её дальнейшего этапирования под конвоем в колонию-поселение.

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