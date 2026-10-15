Псковская команда вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

18:42, 15 октября 2026, ПАИ

Команда «Эффект бабочки» из гимназии № 29 Пскова вошла в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале, который пройдёт с 18 по 21 ноября в Москве, участники организуют для школьников воспитательное событие, адаптировав его к конкретному классу и заданным условиям, и пройдут другие конкурсные испытания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе псковской команды учитель английского языка Екатерина Казаковцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Любовь Михайлова, педагог-психолог Екатерина Усова, учитель английского языка Вероника Болотова и учитель биологии Мария Петрова.

Участники проекта начинали конкурс с формирования команд, оценки компетенций и подготовки концепции воспитательного события по одному из пяти направлений, среди которых «Служение Отечеству», «Созидательный труд», «Историческая память», «Преемственность поколений» и «Единство народов России». Проделанная работа стала основой для отбора в окружные дистанционные полуфиналы – продолжить борьбу удалось 567 командам со всей страны, которые представили экспертам сообщества «Созвездие флагманов образования» свои концепции. На этом этапе участники рассказывали о своих идеях и показывали, насколько она продумана, как отвечает задачам воспитательной работы и применяется в работе с детьми. По итогам окружных полуфиналов в число финалистов вошли 100 команд из 46 регионов. В ноябре они встретятся в Москве, чтобы побороться за победу в конкурсе.

В основу созданного командой воспитательного события «Семейные встречи «По Псковской области в годы Великой Отечественной войны» (направление «Историческая память») легла идея не просто рассказать детям о войне, а сделать историю их семьи и родного края личной, пережитой вместе со взрослыми. Это цикл интерактивных мероприятий для учеников 4–8-х классов и их родителей: сначала проходит интерактивная лекция, на которой семьи знакомятся с событиями войны на территории Псковской области, затем участники выбирают роли в командах, темы для видеороликов и маршруты экскурсий. Далее начинается совместная работа: дети и родители проходят образовательный квест по Пскову, участвуют в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова, создают видеоролики о памятных местах, играют в спортивно-краеведческую игру с элементами ориентирования и полосой препятствий. Завершается всё рефлексией: анкетированием, Диктантом Победы и отзывами в родительских чатах.

Поводом для создания события стало то, что школьники знают факты о Великой Отечественной войне, но не соотносят их с историей своей семьи, а родители остаются в стороне от патриотического воспитания. При этом Псковская область – территория оккупации и линии обороны, где память о военных годах присутствует в каждой семье.

Для команды важно запустить цепную реакцию изменений: каждый педагог создаёт свой «эффект бабочки», а вместе они развивают систему воспитания, чтобы историческая память передавалась от семьи к школе и от поколения к поколению.

«Когда мы только принимали решение подавать заявку на командный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», мы, честно говоря, не до конца понимали масштаб: казалось, что это просто ещё один профессиональный смотр. Но уже на этапе подготовки стало ясно: это не просто проверка знаний, а настоящая перезагрузка мышления. Самым ценным стала не столько теоретическая база, сколько необходимость синхронизировать нашу команду: мы собирались после уроков, спорили до хрипоты, разбирали кейсы и учились слышать друг друга с полуслова. Именно в этих спорах родилось то самое командное чувство, которого так не хватает в обычной школьной рутине, где каждый учитель часто варится в своём кабинете», – рассказала капитан команды Екатерина Казаковцева.

В финале конкурса «Флагманы образования» команде из Псковской области предстоит провести собственное воспитательное событие для московских школьников. При этом работать коллектив будет с незнакомым классом, где возраст детей может отличаться от того, на который изначально был рассчитан сценарий события. На проведение каждой разработки отведён один час, при этом специального оборудования не предусмотрено – конкурсантам предстоит адаптировать своё событие в режиме реального времени непосредственно к конкретному классу и его особенностям.

Ещё одним испытанием для финалистов станут педагогические кейсы, основанные на ситуациях из школьной жизни. Эксперты будут оценивать не только предложенное решение, но и то, как участники обсуждают ситуацию, распределяют роли в команде и приходят к общему ответу. По итогам финала определят десять сильнейших команд. Они получат статус победителей командного конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», призы и признание профессионального сообщества.

Ранее сообщалось, что президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Псковская область подписали дорожную карту взаимодействия.