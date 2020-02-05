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Политика

Депутаты Госдумы предложили россиянам покупать билеты на самолет для своих питомцев

Депутаты Госдумы предложили покупать билеты домашним животным, путешествующим со своими хозяевами на самолете. Об этом сообщают «Известия».

Отмечено, что в случае принятия нововведения, хозяевам можно будет  уйти от ограничений веса питомцев, установленного на данный момент на отметке в 8 кг. Сам лимит также хотят увеличить до 10 кг. В Минтрансе заявили, что готовят предложения по совершенствованию информирования граждан и в целом считают разумным введение данного новшества авиакомпаниями.

Также по примеру железнодорожного транспорта могут обозначать специально отведенные места, где можно ехать с животными. Люди с аллергией и непереносимостью животных в таком случае получат возможность выбрать места подальше от людей с животными, дабы не испытывать лишний стресс. 

На данный момент депутаты готовят расширенный список предложений для Министерства транспорта по данному вопросу.

 

 

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