Депутаты Госдумы предложили россиянам покупать билеты на самолет для своих питомцев

08:43, 05 февраля 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы предложили покупать билеты домашним животным, путешествующим со своими хозяевами на самолете. Об этом сообщают «Известия».

Отмечено, что в случае принятия нововведения, хозяевам можно будет уйти от ограничений веса питомцев, установленного на данный момент на отметке в 8 кг. Сам лимит также хотят увеличить до 10 кг. В Минтрансе заявили, что готовят предложения по совершенствованию информирования граждан и в целом считают разумным введение данного новшества авиакомпаниями.

Также по примеру железнодорожного транспорта могут обозначать специально отведенные места, где можно ехать с животными. Люди с аллергией и непереносимостью животных в таком случае получат возможность выбрать места подальше от людей с животными, дабы не испытывать лишний стресс.

На данный момент депутаты готовят расширенный список предложений для Министерства транспорта по данному вопросу.