Репортаж о развитии туризма сняли две съемочные группы в Изборске

09:31, 05 февраля 2020, ПАИ

Съемочные группы каналов «РЖД-ТВ» и «Общественное телевидение России» сняли репортаж о развитии туризма в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Место съемок стала Изборская крепость, музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района, а также историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Изборская крепость была построена в 1330 году. До XV века оборонительное сооружение выдержало восемь осад.