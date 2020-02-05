Арест директоров сахарных заводов Белоруссии привел к снижению цен на продукцию

10:43, 05 февраля 2020, ПАИ

Арест директоров сахарных заводов в Белоруссии привел к снижению цен на продукцию.

По версии силовых ведомств, руководители белорусских предприятий организовали поставки в Россию через подставную компанию и тем самым смогли получать дополнительную прибыль. Комитет госбезопасности в ближайшие дни подробно расскажет об этом деле, сообщает БЕЛТА.

«Такого в Белоруссии еще не было», - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание подозреваемых. Он пояснил, что дельцы создали в Москве торговый дом и поставили туда «своих». По словам главы государства, белорусский сахар продавали торговому дому по низким ценам, а те в свою очередь, поднимали цену и продавали на рынке.

«Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», - добавил Александр Лукашенко.

Кроме того, по словам президента, торговому дому по заниженной стоимости продавали этот сахар, а часть по увеличенной цене возвращалась в Белоруссию.

«Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. Маржу впоследствии делили на взятки», - возмутился президент.

Александр Лукашенко отметил, что попались и люди с погонами. Он добавил, что будут приняты жесточайшие меры.

По словам белорусского президента, 4 сахарных завода работают в Белоруссии еще с советских времен. Нынешние директора ему «как дети», но Лукашенко считает недопустимым, когда кто-то наживается на том, что принадлежит всему белорусскому народу.

«Когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров», - добавил Александр Лукашенко, раскритиковав СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не погрузившись в тонкости дела.