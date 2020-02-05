В Псковской области откажутся от регионального закона о содержании и защите домашних животных

10:58, 05 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области закон 2009 года «О содержании и защите домашних животных» предложили признать утратившим силу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Отмена нормативного правового акта связана с регулированием в этой сфере на уровне государства – с 1 января 2020 года действуют положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Полномочия органов госвласти области в сфере обращения с животными прописаны в проекте закона с аналогичным названием в соответствии с установленной процедурой внесен губернатором в Собрание депутатов.

Документом было определено, что уполномоченный орган исполнительной власти может устанавливать нормы содержания животных в приютах, а также порядок обращения с животными, не имеющими хозяев, утверждать перечень дополнительных сведений о поступивших в приют животных, и порядок размещения этих сведений в интернете, а также предъявлять требования к ИП и юрлицам, осуществляющим отлов бездомных животных.

Проект не устанавливает новые и не изменяют предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.

Согласно принятому решению председателя Собрания Александра Котова, проекты законов были направлены в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.