Зарплата более 100 тысяч рублей: Кому в Псковской области готовы столько платить

13:09, 05 февраля 2020, ПАИ

Аналитики выяснили, кому в Псковской области готовы платить более 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу.

Анализировались данные более чем о 1245 вакансиях, был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Самую большую зарплату в регионе готовы предложить администратору баз данных в отрасли «Информационные технологии, системная интеграция и интернет». Размер зарплаты на данной должности - от 110 тысяч рублей на руки.

Более 100 тысяч рублей может получить врач-анестезиолог-реаниматолог. От 80 до 100 тысяч рублей предлагают генеральному директору на производстве. Свыше 80 тысяч рублей готовы платить менеджеру по поиску коммерческой недвижимости в сфере медицине и фармацевтики. На такую же сумму могут рассчитывать шеф-повара в отрасли «Гостиницы, рестораны».

За год вакансий в Псковской области стало меньше на 7%. Самыми востребованными остаются предложения в сфере продаж и рабочего персонала. Число открытых и обновленных резюме на сайте за год увеличилось на 15%.

Сложнее всего в Псковской области найти работу топ-менеджерам и руководителям среднего звена, поскольку в данной сфере зафиксировано высокая конкуренция (11 человек на место). Непросто и бухгалтерам ( 7 человек на вакансию).