0
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
11:11
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
10:28
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Виктором Асадчим

Фото: пресс-служба Администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с членом региональной избирательной комиссии, руководителем Комитета Псковского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Виктором Асадчим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках встречи Виктор Асадчий представил главе региона вопросы, с которыми к нему чаще всего обращается население. В частности, внимание уделялось перспективам развития садоводческих товариществ, которых сейчас в области около 480. Стороны рассмотрели актуальные вопросы улучшения доступности СНТ, выплаты земельного налога. Помимо этого, затронули вопрос транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории садовых товариществ.

Михаил Ведерников отметил, что власти ведут работу по решению наиболее острых вопросов, с которыми сталкиваются садовые товарищества. Специально для этого в 2018 году была создана межведомственная рабочая группа. Губернатор также отметил, что предложения Виктора Асадчего будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний.

Кроме того, в рамках встречи обсудили ход строительства важных инфраструктурных и социальных объектов, например, перспективное развитие транспортной доступности Пскова, особенно дальнего Завеличья. В связи с дальнейшим ростом микрорайона возникнет необходимость продолжить улицу Байкова и улицу Балтийскую. Виктор Асадчий попросил привести в нормативное состояние дорогу вдоль ряда гаражных кооперативов. Михаил Ведерников также получил обращение от жителей трех деревень Псковского района, которые попросили провести ремонт 9 километров дороги по Гдовскому направлению.

«По большей части вопросов есть решения в рамках реализации национальных проектов, в других случаях нужно проанализировать региональные ресурсы», - добавил губернатор, подводя итог встречи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
05 февраля 2020
В Пскове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Идет загрузка...