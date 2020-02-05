Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Виктором Асадчим

16:14, 05 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с членом региональной избирательной комиссии, руководителем Комитета Псковского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Виктором Асадчим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках встречи Виктор Асадчий представил главе региона вопросы, с которыми к нему чаще всего обращается население. В частности, внимание уделялось перспективам развития садоводческих товариществ, которых сейчас в области около 480. Стороны рассмотрели актуальные вопросы улучшения доступности СНТ, выплаты земельного налога. Помимо этого, затронули вопрос транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории садовых товариществ.

Михаил Ведерников отметил, что власти ведут работу по решению наиболее острых вопросов, с которыми сталкиваются садовые товарищества. Специально для этого в 2018 году была создана межведомственная рабочая группа. Губернатор также отметил, что предложения Виктора Асадчего будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний.

Кроме того, в рамках встречи обсудили ход строительства важных инфраструктурных и социальных объектов, например, перспективное развитие транспортной доступности Пскова, особенно дальнего Завеличья. В связи с дальнейшим ростом микрорайона возникнет необходимость продолжить улицу Байкова и улицу Балтийскую. Виктор Асадчий попросил привести в нормативное состояние дорогу вдоль ряда гаражных кооперативов. Михаил Ведерников также получил обращение от жителей трех деревень Псковского района, которые попросили провести ремонт 9 километров дороги по Гдовскому направлению.

«По большей части вопросов есть решения в рамках реализации национальных проектов, в других случаях нужно проанализировать региональные ресурсы», - добавил губернатор, подводя итог встречи.