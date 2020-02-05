Псковские приставы отправили гражданина Шри-Ланки на родину

16:39, 05 февраля 2020, ПАИ

Гражданина Шри-Ланки, который незаконно находился в России, выдворили из страны псковские судебные приставы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону.

Иностранец нарушил режим в пограничной зоне. Его обнаружили вблизи населённого пункта в Себежском районе. При себе у гражданина Шри-Ланки не было документов на право нахождения в пограничной зоне, поэтому его задержали.

Себежский районный суд признал иностранца виновным в нарушении пограничного режима (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде административного выдворения за пределы России, а также оштрафовал его на 500 рублей.

Псковские судебные приставы проводили гражданина Шри-Ланки до аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, откуда мужчину отправили на родину.

По данным регионального УФССП России, в текущем году судебные приставы уже выдворили 15 иностранцев.