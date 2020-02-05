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Общество

С пенсионными и социальными вопросами обратились псковичи к сенатору Елене Бибиковой

Жители Псковской области обратились с пенсионными и социальными вопросами к заместителю председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елене Бибиковой в рамках региональной недели приёма граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Приём граждан прошёл в Пскове. В частности, жителей города, Пыталовского и Островского районов интересовали вопросы начисления пенсий муниципальным служащим, за трудовой стаж в Эстонской ССР для жён военнослужащих Советской Армии, а также возможности расширения перечня профессий, по которым положены надбавки к пенсии за длительную работу в сельскохозяйственном производстве.

Один из вопросов касался включения периода ухода за детьми в 37-летний трудовой стаж, который позволяет женщинам приобретать право на пенсию досрочно. Псковичка, имеющая статус «ребенок-сирота», обратилась с просьбой о разъяснении порядка получения жилья, а жительница Пыталовского района - с проблемой благоустройства и своевременной уборки муниципальных территорий.

Ещё один вопрос сенатору задал студент ПсковГУ, член регионального молодежного парламента. Он поинтересовался о введении распределения для выпускников по окончании вуза. Елена Бибикова пояснила, что на данный момент, согласно посланию президента России Владимира Путина, вводятся квоты на целевой прием в вузы по медицинским специальностям: 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% по специальности «педиатрия». Регионы должны будут направлять свои заявки в вузы и затем обеспечивать работой выпускников.

В ходе разговора с сенатором молодой человек обратил внимание на необходимость более активной популяризации семейных ценностей в молодежной среде. По его мнению, это будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Парламентарий поддержала псковича и поблагодарила его за активную жизненную позицию, добавив, что сейчас в регионах идет широкое обсуждение поправок в Конституцию и молодежное сообщество также может подключиться к этому процессу и сформировать свои предложения, которые она готова направить в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По всем вопросам, прозвучавшим в ходе приема граждан, Елена Бибикова дала конкретные и подробные ответы. Часть из них сенатор взяла на контроль, по ним будет проведена работа как на региональном, так и на федеральном уровне.

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