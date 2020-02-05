10 человек погибли на пожарах в Псковской области за январь

23:00, 05 февраля 2020, ПАИ

За январь текущего года в Псковской области зарегистрированы 133 пожара. В них погибли 10 человек, а травмы получили 5 человек. Из числа погибших людей 8 человек пенсионного возраста, 2 – рабочие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожары уничтожили 28 строений, 2,05 тысяч квадратных метров площадей, 2 единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 13 млн 384 тысяч рублей.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем – 88 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 19 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 17 случаев, поджоги – 7 случаев, на транспорте – 2 случая.