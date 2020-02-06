Продукты из магазина без оплаты вынес 20-летний пскович

13:32, 06 февраля 2020, ПАИ

В Пскове 20-летний местный житель совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

5 февраля в 19:00 поступило сообщение, что в магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали молодого человека, вынесшего продукты из торгового зала без их оплаты.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.