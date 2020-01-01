Псков, Великие Луки и Остров названы лидерами по количеству преступлений в регионе

11:02, 06 февраля 2020, ПАИ

Наибольшее количество преступлений на территрии Псковской области фиксируется в Пскове, Великих Луках и Острове. Такие данные озвучил 6 февраля прокурор региона Сергей Белов на встрече с редакторами СМИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что Остров оказался в этом списке из-за своей «транзитности». «Зафиксировано вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Кто ездил, видел как вдоль дороги стояли эти девочки»,- рассказал глава надзорного ведомства. Прокурор уточнил, что все названные населенные пункты нельзя называть «криминальныии столицами» региона в целом. Ситуация, по его словам, достаточно ровная.

Сергей Белов отметил, что за 2019 год на территории области было совершено 32 убийства и 12 изнасилований, все они были раскрыты.