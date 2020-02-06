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Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла

Фото отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский»

В Великолукском районе на 9-м километре трассы Великие Луки – Невель в результате ДТП погибла 32-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лада Калина». Авария произошла 6 февраля около 9:10, сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на источник в отделе ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».

Женщина, выполнив обгон, не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

Фото отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский»

Водителя, которая не была пристёгнута ремнём безопасности, выбросило из машины на дорогу под колёса ехавшего следом большегруза «Ивеко» с прицепом. Женщина погибла на месте.

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