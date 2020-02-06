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Общество

Мясные изделия псковского предприятия сняли с продажи после проверки на ГМО

Мясные изделия псковского предприятия сняли с продажи после проверки на генетически-модифицированные организмы (ГМО). Лаборатория молекулярно-генетических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Псковской области обнаружила в продукции сухое белорусское молоко с ГМО. Об этом руководитель регионального управления ведомства Александр Нестерук рассказал зампреду комитета Совета Федерации по соцполитике Елене Бибиковой во время её визита в лабораторию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора.

Специалисты лаборатории, используя метод полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), выявляют наличие генетически- модифицированных организмов в составе пищевых продуктов. Региональное Управление Роспотребнадзора проводит ежегодные плановые проверки продукции на наличие ГМО, внеплановые — по жалобам граждан с санкции прокуратуры или же во исполнении поручений правительства РФ, уточнил Александр Нестерук. 

«На сегодня два крупных муниципальных центра Псковской области - Псков и Великие Луки - имеют качественные лаборатории ПЦР-диагностики и оборудование для проведения исследований на ГМО, штат сотрудников укомплектован полностью», - сообщил сенатору руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

В 2019 году в Псковской области прошли массовые проверки крупных сетевых магазинов, предприятий общепита. По результатам лабораторных исследований, чаще ГМО обнаруживаются в продукции предприятий общественного питания, нежели в товарах из сетевых магазинов.

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