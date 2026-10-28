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Общество

Михаил Ведерников: Псковская ГРЭС может стать точкой промышленного туризма при соблюдении условий

Псковская ГРЭС в Дедовичском районе может стать одной из точек на карте промышленного туризма региона при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главными редакторами районных газет в правительстве региона, отвечая на вопрос врио главного редактора газеты «Коммуна» Галины Висковой.

Фото: ПАИ

Представитель районного издания напомнила, что в настоящее время в стратегическом объекте уже организуют экскурсии для школьников и студентов в рамках профориентационной работы, и поинтересовалась, может ли плотина стать полноценным туристическим объектом, учитывая её значение для истории советской и российской энергетики.

«Что касается ГРЭС, вы знаете, что на этом объекте действует особый режим. И в этой части, конечно, нужно обсуждать вопрос с собственниками. Если это не будет противоречить политике «Газпрома», которому принадлежит станция, и не будет противоречить политике безопасности, то, конечно, можно организовывать, это будет достаточно интересно», – ответил Михаил Ведерников.

Галина Вискова (справа). Фото: ПАИ

Губернатор также отметил общее развитие этого направления в регионе: «Что касается промышленного туризма, он у нас развивается хорошо».

По словам главы региона, подобные проекты не только приносят отчисления в бюджет, но и работают на имидж Псковской области.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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