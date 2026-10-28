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Общество

Великолукские школьники посетили производственные площадки ВОМЗ

Кадровый центр «Работа России» по Великим Лукам и Великолукскому району организовал для учеников средней образовательной школы № 12 профтур на производственные площадки Великолукского опытного машиностроительного завода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба областного центра занятости населения

ВОМЗ – одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли на Северо-Западе России. Завод был основан в 1981 году и уже более 44 лет выпускает надёжную современную технику.

Во время экскурсии сотрудники предприятия рассказали об истории и основных направлениях производства, показали, как изготавливаются краны и прицепы, и ознакомили ребят с работой инженеров и конструкторов. Школьников провели по цехам, где продемонстрировали современные технологии и показали, как рождается техника – от чертежа до готового изделия. Особое внимание уделили отделу главного конструктора: там ребята узнали, как проектируются краны и какие этапы проходит каждая машина перед запуском в серию.

Подобные профтуры, которые проходят при поддержке президентского национального проекта «Кадры», помогают подрастающему поколению увидеть профессию своими глазами и сделать первый шаг к осознанному выбору будущей карьеры.

Ранее сообщалось, что школьники из четырёх регионов приедут на фестиваль в «Михайловское».

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