Могнул, кринж и имба: как понять сленг современных подростков

17:47, 28 октября 2026, ПАИ

Язык современных подростков меняется быстрее, чем взрослые успевают его выучить. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире авторской еженедельной программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

«Думаю, если вы не понимаете, о чём говорит ваш ребёнок, достаточно спросить: «Что ты имеешь в виду?» Пусть он объяснит. Так вы поймёте, что у него на уме, и не будете ругать за слова, которых не понимаете», – отметила омбудсмен.

По словам Наталии Соколовой, язык подростков меняется очень быстро. Слова приходят из игр, видеороликов и переписки. Одни живут месяц, другие остаются надолго. При этом взрослым не обязательно знать весь сленг наизусть – сама уполномоченный после общения с подростками отметила, что мало что осталось в памяти. «Язык всегда жил, менялся и обогащался. Так было с нашими дедушками, которые называли наших родителей «стиляги», и так будет и дальше», – подчеркнула она.

Также уполномоченный привела пример, когда дети сами составили предложение из разных сленговых слов и оно получилось бессмысленным. Это показывает, что сленг уместен в определённом контексте, а не в виде набора слов.

Омбудсмен также объяснила значения нескольких популярных слов. Слово «кринж» означает что-то неловкое, стыдное, вызывающее чувство неловкости за человека. «Вайб» – это атмосфера, настроение или ощущение от места или человека. «Флексить» значит хвастаться, демонстрировать успехи или вещи. «Краш» – тот, кто нравится, вдохновляет или в кого ты влюблён.

Если кто-то умеет посмеяться над неловкой ситуацией, про него скажут, что он «рофлит». Когда человек в споре или игре оказался сильнее, используется выражение «он тебя помогал» или «могнул», что означает превзошёл или победил. Крутую вещь подростки называют «имба», а проблемы – «траблы».

Взрослым не обязательно знать весь современный подростковый сленг наизусть, но важно правильно реагировать на незнакомые слова.