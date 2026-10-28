Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Могнул, кринж и имба: как понять сленг современных подростков

Язык современных подростков меняется быстрее, чем взрослые успевают его выучить. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире авторской еженедельной программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«Думаю, если вы не понимаете, о чём говорит ваш ребёнок, достаточно спросить: «Что ты имеешь в виду?» Пусть он объяснит. Так вы поймёте, что у него на уме, и не будете ругать за слова, которых не понимаете», – отметила омбудсмен.

По словам Наталии Соколовой, язык подростков меняется очень быстро. Слова приходят из игр, видеороликов и переписки. Одни живут месяц, другие остаются надолго. При этом взрослым не обязательно знать весь сленг наизусть – сама уполномоченный после общения с подростками отметила, что мало что осталось в памяти. «Язык всегда жил, менялся и обогащался. Так было с нашими дедушками, которые называли наших родителей «стиляги», и так будет и дальше», – подчеркнула она.

Также уполномоченный привела пример, когда дети сами составили предложение из разных сленговых слов и оно получилось бессмысленным. Это показывает, что сленг уместен в определённом контексте, а не в виде набора слов.

Омбудсмен также объяснила значения нескольких популярных слов. Слово «кринж» означает что-то неловкое, стыдное, вызывающее чувство неловкости за человека. «Вайб» – это атмосфера, настроение или ощущение от места или человека. «Флексить» значит хвастаться, демонстрировать успехи или вещи. «Краш» – тот, кто нравится, вдохновляет или в кого ты влюблён.

Если кто-то умеет посмеяться над неловкой ситуацией, про него скажут, что он «рофлит». Когда человек в споре или игре оказался сильнее, используется выражение «он тебя помогал» или «могнул», что означает превзошёл или победил. Крутую вещь подростки называют «имба», а проблемы – «траблы».

Взрослым не обязательно знать весь современный подростковый сленг наизусть, но важно правильно реагировать на незнакомые слова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Псковские предприниматели поделились формулой успеха с участниками программы «СВОй бизнес»
28 октября 2026

Природные аномалии: в Псковской области в октябре цветут одуванчики и плодоносит малина
28 октября 2026

Великолукские школьники посетили производственные площадки ВОМЗ
28 октября 2026

Михаил Ведерников: Псковская ГРЭС может стать точкой промышленного туризма при соблюдении условий
28 октября 2026

Густой туман прогнозируется в Псковской области 29 октября
28 октября 2026

Могнул, кринж и имба: как понять сленг современных подростков
28 октября 2026

«МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий в одном из крупнейших технических вузов страны
28 октября 2026

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют 3 ноября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...