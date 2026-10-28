Природные аномалии: в Псковской области в октябре цветут одуванчики и плодоносит малина

18:36, 28 октября 2026, ПАИ

Цветущие одуванчики замечают в октябре жители Псковской области. Из-за тёплой погоды растения в регионе начинают цвести и даже плодоносить.



Фото: Анна Любимова, Наталья Митрофанова



Фото: Анна Любимова, Наталья Митрофанова



«Одуванчики вовсю цветут», – поделилась жительница Плюсского района Анна Любимова.

А Наталья Митрофанова из Красногородского района, которая также обнаружила цветущий одуванчик, отметила: «Кажется, будто природа немного перепутала весну с осенью!»

Кроме того, в деревне Платишино посреди октября зацвела яблоня.



Фото: Ольга Николаева, Эльвира Гаврилова



Фото: Ольга Николаева, Эльвира Гаврилова



Фото: Ольга Николаева, Эльвира Гаврилова





А жительница Красногородска Эльвира Гаврилова и Ольга Николаева из Дно поделились, что у них до сих пор плодоносит малина.

Напомним, не первый год в регионе наблюдаются природные аномалии. Например, в прошлом году в Псковской области осенью распустились маргаритки.