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Общество

Псковские предприниматели поделились формулой успеха с участниками программы «СВОй бизнес»

Предприятия в Пскове 28 октября посетили участники федеральной программы «СВОй бизнес». Бизнес-экскурсии стали практической частью обучения: участники увидели рабочие процессы и задали вопросы владельцам бизнеса, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении «Опоры России».

  • Участники федеральной программы «СВОй бизнес» посетили предприятия в Пскове
    Фото: Псковское региональное отделение «Опоры России»
  • Участники федеральной программы «СВОй бизнес» посетили предприятия в Пскове
    Фото: Псковское региональное отделение «Опоры России»
  • Участники федеральной программы «СВОй бизнес» посетили предприятия в Пскове
    Фото: Псковское региональное отделение «Опоры России»
  • Участники федеральной программы «СВОй бизнес» посетили предприятия в Пскове
    Фото: Псковское региональное отделение «Опоры России»

Четыре из пяти предпринимателей, принимавших группу, представляют псковскую «Опору России»: Григорий Щесняк – сеть салонов «Миндаль», Ольга Безбородько и Алексей Феоктистов – «Алгоритмику», Анастасия Чугунова – «8Мерч».

В сети салонов «Миндаль» Григорий Щесняк разобрал с участниками один из ключевых для старта бизнеса вопросов: как понять, жизнеспособна ли выбранная модель. На примере собственной сети он показал, почему предпринимателю важно считать экономику проекта, понимать себестоимость, маржу, показатели команды и заранее видеть, какие решения действительно влияют на прибыль.

«Если вы хотите открыть свой бизнес, важно понимать все цифры: маржу, KPI сотрудников, себестоимость и сколько вы в итоге действительно зарабатываете. Цифры абсолютно объективны», – подчеркнул Григорий Щесняк.

Ольга Безбородько и Алексей Феоктистов в «Алгоритмике» продолжили разговор уже с точки зрения запуска и развития бизнеса по франшизе. На собственном опыте они разобрали, что стоит проверить до старта. Отдельно эксперты подчеркнули важность тестирования гипотез с небольшими бюджетами и постоянного контроля цифр.

Анастасия Чугунова показала производство «8Мерч», вышивальное оборудование, DTF-печать и продукцию собственного бренда с псковскими мотивами. Её история стала примером того, как проект, начавшийся с одной вышивальной машины дома, вырос в собственное производство.

Псковское региональное отделение «Опоры России» входит в число организаторов программы в регионе и привлекает к обучению предпринимателей-практиков. Такой формат даёт участникам возможность сверять собственные идеи с реальным опытом, задавать конкретные вопросы и видеть, как бизнес работает изнутри, отметили в пресс-службе организации.

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