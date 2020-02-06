Около 60 светофоров установят вблизи образовательных учреждений в 17 районах Псковской области

17:39, 06 февраля 2020, ПАИ

57 сфеторов Т7 с автономной системой питания установят вблизи образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 17 районах Псковской области. Всего на обустройство пешеходных переходов вблизи таких объектов планируется направить 24 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно ведомости объема работ, например, в Красногородском районе планируется установить по два светофора на автодорогах «Красногородск — Мозули» и «Красногородск — Залужье». Помимо этого, на трассах поставят дорожные знаки «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе.

Аналогичные светофоры могут появиться в Опочецком районе на автодорогах «Новоржев — Опочка», «Опочка — Красногородск — граница с Белоруссией». Также рабочим предстоит поставить пешеходное ограждение на автодороге «Опочка - трасса М20 км 407+672».

Контрактом будет предусмотрена установка четырех светофоров на автодорогах «Псков - Писковичи — Муровицы» и «Заполье — Гдов».

В Дедовичском районе на трассе «Дедовичи — Алексино» в Дедовичском районе, «Пушкинские Горы — Локня» в Новоржевском районе и «Старый Изборск - Палкино — Остров» в Палкинском районе планируется установить по два светофора Т7 с автономной системой питания и по четыре дорожных знака.

Кроме этого, сфетофоры и дорожные знаки установят в Печорском, Пушкиногорском, Великолукском, Невельском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Порховском, Себежском и Усвятском районах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля. Аукцион состоится 19 февраля. Работы требуется завершить до 31 августа со дня заключения контракта.