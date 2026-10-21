В Пскове при пожаре на Яна Фабрициуса спасли трёх человек

11:45, 21 октября 2026, ПАИ

Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме на улице Яна Фабрициуса в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







В двухкомнатной квартире на четвёртом этаже огонь повредил комнату и балкон. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём.

Пожарные спасли трёх человек и квартиру. На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Ранее в Себежском районе при пожаре в жилом доме пострадали два человека.