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Общество

Борис Елкин назвал Псковский медиафорум событием особого масштаба и смысла

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX прокомментировал итоги VII Псковского международного медиафорума. Среди ключевых тем форума он выделил гражданское единство, противодействие русофобии и защиту общего информационного пространства.

Фото из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

Борис Елкин отметил, что в Пскове собрались представители Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Латвии, Эстонии и Чехии. В форуме также участвовали люди, переехавшие в Россию из США, Норвегии, Германии и стран Балтии.

«Для нашего региона это действительно событие – и по масштабу, и по смыслу», – отметил Борис Елкин.

В Год единства народов России на форуме особое внимание уделили гражданскому единству и помощи переселенцам. Псковская область представила свой опыт работы с соотечественниками: здесь первыми в стране создали институт уполномоченного по работе с ними, а также открыли центр «Соотечественник», который помогает решать вопросы по принципу «одного окна».

Еще одной важной темой стало противодействие русофобии. Участники говорили о сохранении исторической правды, государственного суверенитета и традиционных ценностей, а также о защите общего медиапространства России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии от попыток раскола.

«Михаил Ведерников подчеркнул: это глобальный вызов, если ненависть легализуют, она может коснуться любого народа», – отметил Борис Елкин.

Фото из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

В деловой программе участники обсудили и практические вопросы работы СМИ: применение нейросетей в редакциях и пресс-службах, развитие сообществ в социальных сетях, информационную безопасность и мультимедийные форматы.

Подводя итоги, Борис Елкин подчеркнул, что для него медиафорум – это прежде всего разговор об общих ценностях и праве народов жить в мире и взаимном уважении.

«Россия сегодня – одно из немногих мест на земле, где можно просто нормально жить. Мы защищаем ту нормальность, которая веками формировалась на нашей земле: право народов жить в комфорте и взаимном уважении. И псковский опыт здесь – конкретный ответ на этот глобальный вызов», – заявил председатель регионального парламента.

Он поблагодарил организаторов и участников и выразил уверенность, что у форума большое будущее.

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