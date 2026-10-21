Крыши двух домов капитально отремонтировали в Себеже

12:00, 21 октября 2026, ПАИ

Крыши двух домов отремонтировали в Себеже, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Капитальный ремонт крыш завершился в доме № 63а на улице 7 Ноября и в доме № 6 на улице Владысева.

В ходе работ подрядчик демонтировал старое покрытие, обработал деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплил чердачное перекрытие, прочистил вентиляционные каналы и обустроил чердачные ходы.

Затем специалисты установили новое покрытие из оцинкованных листов с полимерным слоем, смонтировали элементы безопасности, водосточную систему, вентиляционные трубы и каналы. Также оборудовали слуховые окна, установили колпаки и решётки.

Все работы в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта завершены в срок и в полном объёме, отметили в фонде.