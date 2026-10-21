В Псковском театре кукол отметят день рождения плюшевого мишки

11:31, 21 октября 2026, ПАИ

В Псковском областном театре кукол подготовили специальную программу ко дню рождения плюшевого мишки, который традиционно отмечают в конце октября, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В субботу, 24 октября, зрителям покажут спектакль «Винни-Пух». Перед представлением гости станут первыми посетителями выставки «Мой лучший друг», посвящённой имениннику. В экспозицию вошли десятки самых разных медведей из частных коллекций псковских мастеров авторской куклы.

На выставке зрителям предложат выполнить несколько заданий. Например, нужно будет сосчитать всех белых медведей и найти среди игрушечных мишек другие игрушки. Своеобразный конкурс продлится до конца ноября. Победителей ждут памятные подарки от театра кукол.

В этот же день, 24 октября, в театр привезут выставку детских книг о медведях из библиотеки имени В. А. Каверина. Сотрудники библиотеки также проведут для зрителей викторину.