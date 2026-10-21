Полицейские раскрыли серию краж из магазинов в Пскове

11:41, 21 октября 2026, ПАИ

Полицейские раскрыли серию краж из торговых объектов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с августа по октябрь из торговых залов магазинов на улицах Юбилейной, Леона Поземского и в Пожарном переулке были похищены продукты и средства личной гигиены.

После комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 24-летний житель Островского района.

Сейчас ему вменяют четыре кражи из магазинов Пскова. Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Полицейские устанавливают возможную причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.