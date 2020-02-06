Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированный по нацпроекту Дом Кушлиса

19:52, 06 февраля 2020, ПАИ

Себежская детская школа искусств разместилась в капитально отремонтированном историческом здании Дома Кушлиса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное открытие детской школы состоялось 6 февраля.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова осмотрела обновленные помещения, а также от имени губернатора региона Михаила Ведерникова поздравила педагогов, учащихся и их родителей с новой площадкой для образовательного процесса.

Вера Емельянова подчеркнула, что благодаря национальному проекту «Культура» существенно изменились условий для занятий музыкой, живописью и танцами. «Наши многолетние мечты, наконец, реализовываются и становятся реальностью. Эта школа учит ребят искусству, у каждого из них появляются дополнительные возможности для развития личности», — добавила первый заместитель губернатора.

В рамках мероприятия директор Детской школы искусств Ольга Воробьева подарила Вере Емельяновой медаль с логотипом учреждения. На мероприятии также присутствовала депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единая Россия» Дарья Козьякова.

Выделение средств на ремонт Дома Кушлиса состоялось в рамках договоренности Михаила Ведерникова с федеральным центром – из резервного фонда президента России региону выделили 10 млн рублей.





После окончательного завершения ремонты в школе появится новая мебель в рамках нацпроекта «Культура».