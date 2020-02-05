Экс-глава территориального представительства МИД в Псковской области продолжит дипломатическую службу в Германии

21:19, 06 февраля 2020, ПАИ

Экс-руководитель территориального представительства МИД РФ в Псковской области Владимир Спиридонов продолжит дипломатическую службу, но уже за пределами страны. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в представительстве, он назначен консулом-советником Генерального консульства Российской Федерации в Бонне (Германия).

Назначение подписано 29 января 2020 года.

С 30 января главой представительства в Псковской области стал Александр Иванов, прежде работавший в должности второго секретаря в территориальном ведомстве.