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Политика

Экс-глава территориального представительства МИД в Псковской области продолжит дипломатическую службу в Германии

Экс-руководитель территориального представительства МИД РФ в Псковской области Владимир Спиридонов продолжит дипломатическую службу, но уже за пределами страны. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в представительстве, он назначен консулом-советником Генерального консульства Российской Федерации в Бонне (Германия).

Назначение подписано 29 января 2020 года.

С 30 января главой представительства в Псковской области стал Александр Иванов, прежде работавший в должности второго секретаря в территориальном ведомстве.

 

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