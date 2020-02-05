Главой территориального представительства МИД в Псковской области назначен Александр Иванов
Новым главой псковского территориального представительства Министерства иностранных дел России назначен Александр Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе представительства.
Ранее Александр Иванов занимал должность второго секретаря в псковском территориальном ведомстве. На посту руководителя представительства он сменил Владимира Спиридонова, занимавшего данный пост с 2017 года.
Александр Иванов родился 19 июля 1974 года. Имеет два высших образования, в 1996 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. Кирова по специальности «иностранные языки» и в 2001 году - Санк-Петербургский университет МВД по специальности «юриспруденция». Проходил срочную службу в ВС РФ. В 1997-2011 служил в правоохранительных органах России. В 2011-2012 годах занимал должность советника заместителя губернатора Псковской области. В 2012-2013 годах был вторым секретарем посольства России в Литве. С 2013 по 2017 - второй секретарь представительства МИД в Псковской области. Женат, имеет двух дочерей.